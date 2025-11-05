Der 13. Aban 1358 (4.November 1979) ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Islamischen Revolution in Iran. Er wurde im offiziellen Kalender des Landes als „Nationaler Tag des Kampfes gegen die globale Arroganz“ festgehalten, da Studenten, dem Vorbild Imam Khomeinis (RA) folgend, die US-Botschaft besetzten. Dieses Ereignis war nicht nur eine Reaktion auf die fortwährende Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten Irans, sondern auch ein Wendepunkt im politischen Erwachen des iranischen Volkes und ein Symbol nationaler Solidarität gegen die Hegemonialpolitik des Westens.

Die US-Botschaft in Teheran, die nach ihrer Einnahme als „Spionagenest“ bekannt wurde, war das Zentrum für die Entwicklung und Umsetzung von Geheimdienst-, Politik- und Sicherheitsprogrammen gegen die Islamische Revolution. Dokumente aus dieser Botschaft belegten die weitreichende Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten Irans von der Pahlavi-Ära bis nach dem Sieg der Islamischen Revolution. Zu den bedeutendsten dieser Einmischungen zählte die direkte Beteiligung der USA am Staatsstreich von 1953 und ihre bedingungslose Unterstützung des tyrannischen Schahregimes.

Die Besetzung der US-Botschaft war eine spontane Bewegung, die aus der revolutionären Gesellschaft Irans hervorging. Mit dieser Aktion protestierten Studenten, die der Linie Imam Khomeinis (RA) folgten, nicht nur gegen die interventionistische Politik der USA, sondern ebneten auch den Weg für die Herausbildung des Diskurses gegen die arroganten Imperialisten in der politischen Literatur der Revolution.

Der 13. Aban ist mehr als nur ein historisches Ereignis; er symbolisiert ein politisches Erwachen, das die wahre Natur der globalen imperialistischen Arroganz und die nationale Einigkeit gegen ausländische Einmischung offenbart.

Dieser Tag mahnt uns, dass Unabhängigkeit, Würde und nationale Sicherheit nur durch Widerstand, Bewusstsein und die Einheit des Volkes gegen Hegemonie bewahrt werden können. Indem die junge Generation von heute dieses Ereignis neu interpretiert, kann sie den Weg des Widerstands, der Erkenntnis und der Bewahrung der Unabhängigkeit fortsetzen und wachsam gegen jeglichen ausländischen Einfluss und jede Einmischung vorgehen.

Die Aushebung des US-Spionagenestes war eine Verteidigungsmaßnahme gegen eine großangelegte Verschwörung gegen die islamische Bewegung des iranischen Volkes. Diese Aktion demonstrierte der Welt die Unabhängigkeit und den Widerstand gegen Imperialismus durch die Islamische Revolution; eine Identität, die es Iran ermöglichte, allein und aus eigener Kraft nicht nur dem zionistischen Regime, sondern dem gesamten imperialistischen Herrschaftssystem 12 Tage lang Widerstand zu leisten und dessen Ziele zu vereiteln.