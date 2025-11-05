Präsident Pezeshkian: Die iranische Atomindustrie dient dem Wohlstand des Volkes und nicht der Waffenproduktion

Präsident Pezeshkian: Irans Atomindustrie zielt auf den Wohlstand des Volkes ab, nicht auf Atomwaffen

Präsident Masoud Pezeshkian betonte, dass der Ausbau der iranischen Nuklearindustrie auf friedlicher Basis auf die Steigerung des nationalen Wohlstands abziele und nicht auf den Erwerb von Waffen.

Diese Bemerkungen machte er am Sonntag während eines Treffens mit hochrangigen Managern der iranischen Atomenergieorganisation (AEOI). Anlass war der Besuch einer Ausstellung, die die neuesten nuklearen Errungenschaften in den Bereichen Gesundheitswesen, Medizin und Produktion von Radiopharmaka präsentierte.

Pezeshkian sagte, einseitige Propaganda und Narrative zielten darauf ab, den Eindruck zu erwecken, nukleare Aktivitäten seien gleichbedeutend mit der Entwicklung von Atombomben.

„Allerdings handelt es sich bei der Nuklearindustrie um eine riesige Ansammlung wissenschaftlicher und industrieller Kapazitäten, und nur ein winziger Bruchteil ihrer unverhältnismäßigen und unmenschlichen Folgen steht im Zusammenhang mit der Herstellung von Atombomben“, fügte er hinzu.

„Unsere Absicht und Entschlossenheit beim Ausbau dieser Industrie besteht darin, den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden und das Wohlergehen unseres Landes zu verbessern, nicht darin, Waffen herzustellen“, hieß es weiter.

Iran und Indonesien wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen

Sattar Hashemi, der iranische Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, betonte bei einem Treffen mit Roliansyah Sumirat, dem indonesischen Botschafter in Teheran, die Wiederaufnahme der Aktivitäten der Gemeinsamen Wirtschaftskommission beider Länder. Mit Blick auf die gemeinsamen Kapazitäten Irans und Indonesiens im Bereich der digitalen Wirtschaft sagte Hashemi: „Die Entwicklungspläne beider Länder sind sehr ähnlich. Eine effektive Zusammenarbeit ist in Bereichen wie Cybersicherheit, künstlicher Intelligenz, dem Ausbau der ländlichen Kommunikation und dem 5G-Internet möglich.“

Beim Treffen der iranischen Eliten in Malaysia stand künstliche Intelligenz im Mittelpunkt

Der iranische Kulturattaché in Malaysia empfing eine Gruppe iranischer Professoren und Experten für künstliche Intelligenz. Habib Reza Arzani erklärte, Ziel des Treffens sei es gewesen, „ein realistisches Bild Irans zu vermitteln und mithilfe moderner Technologien den kulturellen und künstlerischen Export zu fördern”. Im Rahmen des Treffens wurden verschiedene Vorschläge diskutiert, darunter die Gestaltung virtueller Museen, die Ausrichtung eines KI-Filmfestivals, der Einsatz von Virtual Reality zur Präsentation Irans und die Entwicklung intelligenter Chatbots zur Beantwortung von Fragen über Iran.

Die Philippinen und Kanada unterzeichnen ein neues Militärabkommens

Kanada und die Philippinen haben ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet, um ihre militärische Zusammenarbeit im Kampf gegen Chinas Aktivitäten im Südchinesischen Meer auszubauen. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press umfasst das Abkommen gemeinsame Übungen, den Austausch von Informationen und die Zusammenarbeit bei der Katastrophenhilfe. Die Philippinen haben bereits ähnliche Gespräche mit Frankreich, Großbritannien und Indien aufgenommen. Experten gehen davon aus, dass das Abkommen Teil einer umfassenderen westlichen Strategie ist, die darauf abzielt, die militärische Präsenz im Indopazifik zu verstärken und den Einfluss Pekings einzudämmen.