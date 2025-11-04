Maduro als Reaktion auf US-Drohungen: Wir sind in Kontakt mit Russland

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Russia Al-Youm, sagte Nicolás Maduro, Präsident Venezuelas, in einem Fernsehinterview als Reaktion auf die zunehmenden Drohungen der USA gegen das Land: „Wir sind täglich in Kontakt mit der russischen Regierung bezüglich aller Angelegenheiten.“

Er fügte hinzu: „Unser Kontakt zu Russland umfasst alle Hauptbereiche, von Industrie und Technologie bis hin zu Wirtschaft und militärischen Fragen. Diese Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Respekt und Nutzen.“

Maduro erklärte: „Russland ist eine große Weltmacht und kann gleichzeitig respektvolle Beziehungen zu Ländern, einschließlich Venezuela, aufbauen.“

Bezüglich der Erklärung des russischen Außenministeriums über die Bereitschaft Moskaus, auf die Anfragen von Caracas angesichts der aktuellen Bedrohungen zu reagieren, sagte er: „Das ist wahr. So sollte es sein: Ruhe, Vertrauen und Brüderlichkeit.“