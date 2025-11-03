Trump: Angriff auf Nigeria möglich; Julanis Leistung ist gut!

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ behauptete Donald Trump in einem Gespräch mit CBS in Bezug auf den Ukraine-Krieg erneut: „Ich glaube, wir können diesen Krieg beenden. Wenn ich Präsident gewesen wäre, wäre dieser Krieg nicht passiert. Der Ukraine-Krieg ist Bidens Krieg, nicht mein Krieg.“

Er fügte hinzu: „Ich habe diesen dummen Krieg geerbt. In einigen Fällen müssen wir sie einfach gegeneinander kämpfen lassen.“

Auf die Frage, ob er die Übergabe von Tomahawk-Raketen an die Ukraine in Betracht ziehe, antwortete Trump mit Nein.

Bezüglich Iran behauptete er erneut, das Land besitze keine Atomkraft.

Atomwaffentests der USA

Zu den Atomwaffentests der USA behauptete Trump, dass Russland, China und Nordkorea diese Tests durchführen würden.

Er fügte hinzu: „Die Durchführung dieser Atomtests ist notwendig, um die Funktion der Systeme zu gewährleisten. Der Grund, warum ich so etwas angekündigt habe, ist, dass Russland angekündigt hat, diese Tests durchzuführen, und Nordkorea sie auch durchführt. Wir sind das einzige Land, das solche Tests nicht durchführt! Sie führen ihre Tests tief unter der Erde durch, und wir spüren nur leichte Erschütterungen an der Oberfläche.“

Trump, der die friedlichen nuklearen Aktivitäten Irans stets behindert, erklärte in widersprüchlichen Positionen, dass sein Land die größte Anzahl an Atomwaffen besitze und die Welt 150 Mal zerstören könne!

Kriegerische Positionen gegenüber Venezuela und Nigeria

Auch zu Venezuela äußerte sich Trump erneut mit interventionistischen Äußerungen und behauptete: „Die Tage der Macht von Nicolás Maduro, dem Präsidenten Venezuelas, sind gezählt. Ich bestätige oder dementiere keine Angriffe auf das Territorium Venezuelas.“

Auf die Frage, ob die USA in einen Krieg mit Venezuela eintreten würden, behauptete er: „Nein, aber sie behandeln uns schlecht, nicht nur im Bereich des Drogenhandels, sondern auch bei der Einschleusung Hunderttausender Menschen in unser Land.“

In Fortsetzung seiner kriegerischen Äußerungen bezüglich Nigeria sagte Trump, dass eine Entsendung von Streitkräften oder die Durchführung von Luftangriffen gegen Nigeria möglich sei.