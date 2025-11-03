UNRWA: Wiederaufnahme des Bildungsprozesses in Gaza trotz Vertreibung der Bevölkerung

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur „Shehab“ erklärte das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in einer Erklärung, dass es als Teil seiner Bemühungen zur schrittweisen Wiederaufnahme des Bildungsprozesses nach dem Krieg in Gaza die Bildungsräume in den Zentren für Vertriebene im Gazastreifen erweitert.

Der Erklärung zufolge bemühen sich etwa 8.000 Lehrer und Ausbilder seit August 2024, den Bildungsprozess in Gaza trotz der massiven Zerstörung der Schulen und der Bildungsinfrastruktur wieder aufzunehmen.

Die Agentur gab bekannt, dass sie 485 temporäre Bildungsräume in 67 Zentren für Vertriebene eingerichtet hat und diese aufstockt, um die Fortsetzung der Ausbildung vertriebener Kinder zu gewährleisten.

Dem Bericht zufolge wurde auch Fernunterricht aktiviert, um mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler im gesamten Gazastreifen zu erreichen.

Derzeit ist nur eine geringe Anzahl von Schulen in Gaza nutzbar, die derzeit Hunderttausende von Vertriebenen beherbergen, was die regelmäßige Abhaltung von Klassen verhindert.

Die Palästinenser bemühen sich, die Bildung schrittweise durch Unterrichtszelte und freiwillige Initiativen wieder aufzunehmen, um die Hoffnung auf Wissen trotz Blockade und Zerstörung am Leben zu erhalten.

Andererseits gab der Fonds zur Unterstützung der Kinder von Gaza bekannt, dass mehr als eine Million Kinder in Gaza trotz des Waffenstillstands weiterhin keinen ausreichenden Zugang zu Wasser und Nahrung haben, und Tausende von Kindern jede Nacht hungrig schlafen.