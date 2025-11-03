Plan der USA und der Tel Aviv unterstützenden Länder gegen die irakische Haschd asch-Schaabi

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Al-Maalomah“ betonte Mukhtar Al-Mousawi, ein Mitglied des irakischen Parlaments, dass die USA und eine Reihe von Ländern, die Beziehungen zum zionistischen Regime normalisiert haben, einen Plan zur Schwächung der Rolle der Haschd asch-Schaabi-Kräfte im Irak haben.

Er fügte hinzu: „Einige dieser Länder sind unzufrieden mit der Rolle der Haschd asch-Schaabi-Kräfte im Irak als Sicherheitskraft nach ihren umfangreichen Erfolgen gegen den IS.“

Al-Mousawi stellte klar: „Dieser Druck wird ausgeübt, um die Sicherheitslandschaft im Irak neu zu definieren, um die Interessen ausländischer Länder zu verwirklichen und gegen die Haschd asch-Schaabi-Kräfte gerichtet.“

Er erklärte: „Die Regierung in Bagdad muss diese Kräfte und ihren legalen Status unterstützen und darf sich nicht von externem Druck beeinflussen lassen.“