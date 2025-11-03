2000 PKK-Elemente schließen sich den QSD an

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf „Russia Al-Youm“ berichteten türkische Medien unter Berufung auf Sicherheitsquellen, dass sich seit Anfang dieses Jahres fast 2000 Elemente der aufgelösten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) den sogenannten Syrischen Demokratischen Kräften (QSD) angeschlossen haben.

Die genannten Quellen fügten hinzu, dass der türkische Geheimdienst (MIT) plane, der zuständigen Kommission im Parlament einen detaillierten Bericht zu diesem Thema vorzulegen.

Diese Nachrichten werden veröffentlicht, während die PKK kürzlich bekannt gab, ihre Aktivitäten innerhalb der Türkei beendet zu haben.

Die Partei kündigte auch den Abzug ihrer zugehörigen Elemente aus der Türkei und deren Verlegung in den Nordirak an. Die PKK erklärte, dass ein Teil ihrer Elemente aus den Grenzregionen der Türkei in die Autonome Region Kurdistan-Irak verlegt wurde und die restlichen Elemente ebenfalls verlegt werden, wenn die Türkei den Friedensprozess einhält.

Es sei darauf hingewiesen, dass Abdullah Öcalan, der Führer der PKK, am 27. Februar 2025 in einer Erklärung die Elemente dieser Partei aufforderte, ihre Waffen niederzulegen, einen Kongress abzuhalten und die Partei aufzulösen. Danach gab die PKK bekannt, ihren zwölften Kongress vom 5. bis 7. Mai abgehalten und die Entscheidung zur Selbstauflösung getroffen zu haben.