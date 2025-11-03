Antwort von Ansarullah an Netanjahu: Wir sind bereit, in der Praxis hart zu antworten

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf Al-Masirah sagte „Muhammad Al-Farah“, Mitglied des Politbüros der Ansarullah-Bewegung, dass die Bewegung vollständig bereit sei, dem zionistischen Regime in der Praxis eine harte Antwort zu erteilen und jede feindselige Aktion in politische, wirtschaftliche und strategische Kosten für dieses Regime zu verwandeln.

Er fügte hinzu: „Die Drohungen des zionistischen Regimes gegen Jemen sind nichts anderes als eine Tarnung, um seine feindselige Politik zu rechtfertigen.“

Al-Farah sagte: „Wir betonen klar, dass jeder, der darauf wettet, Angst in unsere Herzen zu säen, unsere Vergeltung an allen Fronten sehen wird.“

Dieses Mitglied des Politbüros der Ansarullah-Bewegung erklärte: „Wir sind uns der Ziele der Zionisten bewusst. Sie versuchen, eine einzige Macht in der Region zu etablieren und alle, die gegen ihre aggressiven Handlungen protestieren, gefügig zu machen.“

Zuvor sagte „Muhammad Al-Bukhaiti“, Mitglied des Politbüros von „Ansarullah“ im Jemen: „Wir werden auf jede Aggression Israels sofort und entschlossen reagieren.“

Er fügte hinzu: „Wir ziehen sogar eine direkte Konfrontation mit dem israelischen Regime vor, da dies kostengünstiger ist als Bürgerkriege und die Einheit der Umma stärkt.“

Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, hatte kürzlich gedroht, die jemenitische Ansarullah-Bewegung zu vernichten.

Er stellte klar: „Wir werden alles tun, um die jemenitische Ansarullah zu vernichten, die uns von Zeit zu Zeit Raketen abschießt.“

Netanjahu sagte: „Die Huthi sind in der Lage, ballistische Raketen und andere Waffen herzustellen und bestehen auf der Zerstörung Israels.“