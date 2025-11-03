Araghchi: Wir haben unsere Raketen in einem echten Kampf getestet

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Interview mit Al Jazeera: „Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet und erwarten aggressive Handlungen seitens des zionistischen Regimes. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Bereitschaft auf allen Ebenen, und Israel wird in jedem zukünftigen Krieg eine weitere Niederlage erleiden.“

Er fügte hinzu: „Wir haben viele Erfahrungen aus dem jüngsten Krieg gesammelt und unsere Raketen in einem echten Kampf getestet. Wenn das zionistische Regime aggressive Maßnahmen ergreift, wird dies schlimme Folgen für sie haben.“

Der iranische Außenminister betonte: „Israel hat versucht, den Umfang des Krieges in der Region durch die gezielte Bombardierung unserer Ölanlagen auszuweiten. Es ist uns gelungen, den Krieg mit Israel hervorragend zu managen und seine Ausweitung in der Region zu verhindern.“

Er fügte hinzu: „Das zionistische Regime hätte ohne grünes Licht Amerikas keinen Krieg gegen den Iran anzetteln können und hätte keinen Krieg gegen den Iran begonnen. Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher, und es ist für die Region bewiesen, dass ihr wahrer Feind Israel ist.“

Araghchi erklärte: „Wir sind bereit für einen Dialog, um Bedenken hinsichtlich unseres Atomprogramms auszuräumen, und wir betonen die friedliche Natur unseres Atomprogramms. Es ist möglich, ein faires Abkommen zu erzielen, aber Washington hat unmögliche und inakzeptable Bedingungen gestellt. Es wird keine Verhandlungen über unser Raketenprogramm geben, und kein vernünftiger Mensch entwaffnet sich selbst.“

Abbas Araghchi betonte: „Wir können die Urananreicherung nicht stoppen, und was nicht durch Krieg erreicht wurde, wird auch nicht auf politischem Wege erreicht. Wir haben kein Interesse an direkten Verhandlungen mit Washington, und es ist möglich, durch indirekten Dialog zu einer Einigung zu gelangen.“

Er stellte klar: „Die nuklearen Materialien sind unter den Trümmern der bombardierten Nuklearanlagen verblieben und wurden nicht an einen anderen Ort verbracht. Unsere nuklearen Gebäude und Ausrüstungen wurden beschädigt, aber unsere Technologie bleibt intakt.“

Araghchi betonte: „Die Aktivierung des Snapback-Mechanismus durch die Europäer ist illegal, und es gibt keinen internationalen Konsens über Sanktionen gegen uns. Unsere Priorität ist die Stärkung der Beziehungen zu unseren Nachbarländern, und wir sind bereit zur Interaktion mit dem Westen ohne jegliches Diktat.“

Bezüglich Syrien sagte er ebenfalls: „Wir unterstützen die Unabhängigkeit Syriens und seine territoriale Integrität und verurteilen die feindlichen israelischen Angriffe dagegen.“