Die Beziehungen zwischen Teheran und Moskau sind robust; Energie ist die Achse der Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ betonte Jafar Bandi Sharbiani, Mitglied des Präsidiums des Islamischen Stadtrats von Teheran, am Rande des Besuchs der iranischen Delegation in Moskau in einem Exklusivinterview mit „TV BRICS“ unter Hinweis auf die historischen und strategischen Bindungen beider Länder, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Moskau stets von besonderer Robustheit und Wichtigkeit geprägt gewesen seien.

Er fügte hinzu: „Die jüngsten Abkommen zwischen den beiden Ländern, sowohl im Rahmen der BRICS-Zusammenarbeit als auch auf bilateraler Ebene, zeigen, dass Iran und Russland in der Phase der Entstehung einer neuen Weltordnung als zwei mächtige, stabile und einflussreiche Akteure agieren.“

Sharbiani wies auf die signifikante Ausweitung der Kooperationsbereiche zwischen Teheran und Moskau in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten hin und sagte: „Die Interaktionen zwischen den beiden Ländern haben in den Bereichen Technologie, Wirtschaft, Finanzen und Stadtverwaltung zugenommen, aber der Energiesektor bleibt weiterhin die Hauptpriorität auf der Agenda der bilateralen Zusammenarbeit.“

Er erklärte, dass das Kernkraftwerk Buschehr eines der wichtigsten Symbole der Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland im Energiesektor sei, und fügte hinzu: „Die Ausstattung dieses Kraftwerks erfolgt derzeit unter direkter Beteiligung russischer Spezialisten und Wissenschaftler, und wir hoffen, dass es in naher Zukunft vollständig in Betrieb genommen wird.“

Diesem Bericht zufolge begann der Bau des Kernkraftwerks Buschehr, des ersten Kernkraftwerks im Iran und im Nahen Osten, im Jahr 1975. Im Jahr 1992 unterzeichneten Iran und Russland ein Abkommen zur Fortsetzung dieses Projekts, und 2011 wurde der erste Kraftwerksblock in Betrieb genommen. Derzeit setzt der staatliche Konzern Rosatom den Bau der Blöcke zwei und drei dieses Kraftwerks fort.

Im September 2025 unterzeichneten die beiden Länder außerdem eine Absichtserklärung zum Bau kleiner Kernkraftwerke im Iran. Laut dem Pressedienst von Rosatom ist das Ziel dieser Vereinbarung die Ausweitung der technologischen Zusammenarbeit und die nachhaltige Energieversorgung im Rahmen der BRICS-Kooperation.

Darüber hinaus äußerte Mohammad Eslami, der Leiter der Atomenergieorganisation Irans, im Oktober dieses Jahres die Hoffnung, dass der endgültige Vertrag bezüglich des Baus der Klein-Kraftwerke zwischen den beiden Ländern bald unterzeichnet werde. Er betonte, dass der Standort des Kraftwerks von Iran festgelegt wurde.