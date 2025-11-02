Warnung von Ärzte ohne Grenzen vor dem Schicksal Zehntausender Zivilisten im Sudan

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Mayadeen warnte Ärzte ohne Grenzen vor den Gefahren, die Zehntausende vertriebene Zivilisten in El Fascher nach dem Angriff der Rapid Support Forces (RSF) auf dieses Gebiet bedrohen.

Dem Bericht zufolge äußerte Ärzte ohne Grenzen angesichts der anhaltenden Tötungen im Sudan und der Verhinderung des Zugangs von Zivilisten zu sicheren Gebieten große Besorgnis über das Schicksal Zehntausender sudanesischer Bürger in der Stadt El Fascher.

Die Organisation fügte hinzu, dass neue Satellitenbilder schockierende Szenen von Massakern im Norden Darfurs zeigen.

Die Vereinten Nationen erklärten ebenfalls, dass mehr als 65.000 Menschen seit letztem Sonntag gezwungen waren, aus der Stadt El Fascher zu fliehen; Zehntausende weitere sind jedoch immer noch in der Stadt eingeschlossen. Vor dem besagten Angriff lebten mindestens 260.000 Menschen in der Stadt.