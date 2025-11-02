Nigerias Reaktion auf die Drohungen von Donald Trump

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera gab die nigerianische Regierung als Reaktion auf die jüngsten Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump bekannt, dass sie ihre Bemühungen im Kampf gegen den Extremismus fortsetzen werde. Diese Äußerungen erfolgten, nachdem Donald Trump Nigeria beschuldigt hatte, eine Bedrohung für Christen darzustellen, und das Land unter diesem Vorwand auf die Liste der besonderen Beobachtung setzte.

Das nigerianische Außenministerium erklärte in einer diesbezüglichen Stellungnahme: „Die föderale Regierung Nigerias wird weiterhin alle Bürger verteidigen, unabhängig von Rasse, Überzeugung oder Religion.“

Die Erklärung fügte hinzu, dass Nigeria ein religiöses Land sei, das Glauben, Toleranz, Vielfalt und Inklusivität gemäß den Chartas der internationalen Ordnung respektiere.

Trump kündigte am Freitag an, dass Nigeria, Afrikas größter Ölproduzent und bevölkerungsreichstes Land, zusammen mit Ländern wie China, Myanmar, Nordkorea, Russland und Pakistan auf die Liste der „besonders besorgniserregenden Länder“ gesetzt werde, die die Religionsfreiheit verletzen.

Trump hatte Nigeria bereits während seiner ersten Amtszeit auf diese Liste gesetzt, aber sein demokratischer Nachfolger, Joe Biden, entfernte es 2021 von dieser Liste.

Trump schrieb in einem Social-Media-Post: „Das Christentum in Nigeria steht vor einer existenziellen Bedrohung. Tausende von Christen werden getötet, und islamistische Extremisten sind für diese Morde verantwortlich.“

Nigeria hat über 200 ethnische Gruppen, die Christentum, Islam und andere traditionelle Religionen umfassen. Nigeria erlebt seit langem eine weit verbreitete Welle der Gewalt, insbesondere gegen Schiiten, und diese Unterdrückung war nicht auf den Widerstand aufeinanderfolgender US-Regierungen gestoßen.