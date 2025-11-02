US-Kriegsminister: Beziehungen zwischen Washington und Peking im besten Zustand

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia Al-Yaum erklärte Pete Hegseth, der US-Kriegsminister: „Ich habe mit meinem chinesischen Amtskollegen Dong Jun die Notwendigkeit vereinbart, militärische [Kommunikations-] Kanäle einzurichten, um den Ausbruch von Konflikten zu verhindern und jede Eskalation der Spannungen zwischen den beiden Ländern einzudämmen.“

In einer weiteren Äußerung sagte er: „Ich habe mit Präsident Trump gesprochen, und wir sind beide davon überzeugt, dass die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sich derzeit im besten Zustand befinden.“

Hegseth fügte hinzu: „Nach dem historischen Treffen von Präsident Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea hatte ich auch ein sehr positives Treffen mit dem chinesischen Verteidigungsminister Dong Jun in Malaysia, und letzte Nacht fand ein weiteres Gespräch zwischen uns statt.“

Der US-Kriegsminister stellte klar: „Ich habe mit dem chinesischen Verteidigungsminister vereinbart, dass Frieden, Stabilität und gute Beziehungen der beste Weg für unsere beiden großen und mächtigen Länder sind.“

In einem anderen Teil seiner Rede wiederholte er auch Trumps „Kreuzzugs“-Äußerungen bezüglich der Ermordung von Christen in Nigeria und behauptete: „Die Ermordung unschuldiger Christen in Nigeria und überall auf der Welt muss sofort gestoppt werden.“

Hegseth bekräftigte Trumps Äußerungen über die Möglichkeit eines militärischen Vorgehens der USA in Nigeria und drohte dem Land: „Das US-Kriegsministerium bereitet sich auf Maßnahmen vor; entweder schützt die nigerianische Regierung die Christen, oder wir werden die islamistischen Terroristen, die diese schrecklichen Verbrechen begehen, vernichten.“