Schmuggel von irakischem Öl durch amerikanische Banden

2 November 2025 - 13:11
News ID: 1745629
Source: ABNA
Ein irakischer politischer Analyst verwies auf den Schmuggel von Öl des Landes durch amerikanische Banden.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah betonte Mohammad Al-Dhali, ein irakischer politischer Analyst, dass die amerikanischen Unternehmen, die Ölverträge mit der Region Kurdistan-Irak abgeschlossen haben, nichts anderes als Banden für den Schmuggel von Erdölprodukten seien.

Er fügte hinzu: Diese sogenannten Unternehmen schmuggeln illegal Öl aus der Region Kurdistan-Irak und verkaufen es auf den Weltmärkten.

Al-Dhali erklärte: Das irakische Ölministerium forderte die Vertreter dieser amerikanischen Unternehmen auf, ein Treffen bezüglich der genannten Verträge abzuhalten, aber diese lehnten aus völlig offensichtlichen Gründen ab.

Er merkte an: Die OPEC hatte bereits zuvor vor dem Schmuggel von Erdölprodukten aus der Region Kurdistan-Irak in Höhe von 200.000 Barrel pro Tag gewarnt.

Es sei darauf hingewiesen, dass US-Präsident Donald Trump kürzlich in Äußerungen, die den kolonialen Charakter dieses Landes noch stärker zeigen, sagte: Der Irak hat so viel Öl, dass er nicht weiß, was er damit anfangen soll!

