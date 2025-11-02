Schmuggel von irakischem Öl durch amerikanische Banden

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah betonte Mohammad Al-Dhali, ein irakischer politischer Analyst, dass die amerikanischen Unternehmen, die Ölverträge mit der Region Kurdistan-Irak abgeschlossen haben, nichts anderes als Banden für den Schmuggel von Erdölprodukten seien.

Er fügte hinzu: Diese sogenannten Unternehmen schmuggeln illegal Öl aus der Region Kurdistan-Irak und verkaufen es auf den Weltmärkten.

Al-Dhali erklärte: Das irakische Ölministerium forderte die Vertreter dieser amerikanischen Unternehmen auf, ein Treffen bezüglich der genannten Verträge abzuhalten, aber diese lehnten aus völlig offensichtlichen Gründen ab.

Er merkte an: Die OPEC hatte bereits zuvor vor dem Schmuggel von Erdölprodukten aus der Region Kurdistan-Irak in Höhe von 200.000 Barrel pro Tag gewarnt.

Es sei darauf hingewiesen, dass US-Präsident Donald Trump kürzlich in Äußerungen, die den kolonialen Charakter dieses Landes noch stärker zeigen, sagte: Der Irak hat so viel Öl, dass er nicht weiß, was er damit anfangen soll!