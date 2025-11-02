Mitglied der irakischen politischen Koalition: Unsere Antwort auf Israels Aggression wird vernichtend sein

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah betonte Issam Shakir, Mitglied der Koordinierungsrahmen-Koalition, dass jede Aggression des zionistischen Regimes gegen den Irak eine vernichtende Antwort erfahren werde.

Er fügte hinzu: Bagdad wird bei der Verteidigung der Souveränität und der nationalen Interessen des Irak niemals zögern. Medienspekulationen über einen Angriff auf das Land deuten auf die Existenz böswilliger Pläne hin, die Sicherheit des Irak zu untergraben, und man kann angesichts dieser Maßnahmen nicht schweigen.

Shakir erklärte: Wir müssen uns vereinen, und alle politischen Gruppen und Sicherheitsinstitutionen müssen eine geeinte Haltung gegen diese Bewegungen einnehmen. Jede Aggression gegen den Irak wird auf Reaktionen stoßen, deren Folgen sich nicht nur auf die Grenzen unseres Landes beschränken, sondern die gesamte Region umfassen werden. Das Weiße Haus sollte sich der Gefahren einer bedingungslosen Unterstützung bestimmter Parteien bewusst sein.