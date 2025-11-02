Human Rights Watch: Israel setzt den Völkermord in Gaza trotz Waffenstillstands fort

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab, gab der Euro-Med Human Rights Monitor in einer Erklärung bekannt, dass das zionistische Regime nach dem Waffenstillstand in Gaza weiterhin das Verbrechen des Völkermords gegen die Palästinenser im Gazastreifen begeht, allerdings mit weniger Aufsehen und einem neuen Ansatz.

Die Erklärung fügt hinzu, dass das zionistische Regime seit Beginn der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens am 10. Oktober letzten Jahres eine Politik schrittweiser Aggressionen verfolgt und sporadische Bombardierungen anstelle einer breiten Welle des Völkermords einsetzt.

Dem Bericht zufolge hat die zionistische Armee seit Beginn des Waffenstillstandsabkommens 219 Palästinenser, darunter 85 Kinder, getötet und mehr als 600 Menschen verletzt, was einem Durchschnitt von über 10 getöteten und fast 30 verletzten Palästinensern pro Tag entspricht.

Der Human Rights Watch fügt hinzu, dass die Armee des zionistischen Regimes in diesem Zeitraum zwei große Angriffswellen gegen Gaza durchgeführt hat: die erste am 19. Oktober, die zum Tod von 47 Palästinensern führte, und die zweite am 28. und 29. Oktober, bei der 110 Palästinenser getötet wurden.