Aussetzung des größten Gasvertrages zwischen Ägypten und dem zionistischen Regime

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab erklärte Eli Cohen, der Energieminister des Kabinetts des zionistischen Regimes, dass Tel Aviv aus politischen und wirtschaftlichen Gründen gegen den Abschluss des riesigen Gasvertrages mit Ägypten sei. Er betonte, dass er das Gasexportabkommen nicht unterzeichnen werde, bevor die Sicherheitsinteressen Israels gewährleistet seien.

Medienquellen des zionistischen Regimes behaupteten, dass die USA Druck auf das zionistische Regime ausüben, um diesen Vertrag abzuschließen. Die Zeitung Israel Hayom berichtete in diesem Zusammenhang, dass der große amerikanische Energiekonzern „Chevron“, der das Gasfeld betreibt, Druck auf Israel ausübe, um dieses Abkommen zu genehmigen.

Beobachter sind der Ansicht, dass das zionistische Regime die Gasfrage nutzt, um Druck auf Ägypten auszuüben und das Land für seine Beteiligung am Waffenstillstandsabkommen von Gaza zusammen mit Ägypten und der Türkei zu bestrafen.