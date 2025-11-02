Ghalibaf: Jede internationale Vereinbarung muss zur Ratifizierung an das Parlament geschickt werden

Laut einem Reporter von ABNA erklärte Mehdi Kouchakzadeh auf der heutigen (Sonntag, 2. November) offenen Sitzung des Islamischen Konsultativrates (Majlis) in einer mündlichen Warnung: Vor einigen Tagen hat der Iran das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität unterzeichnet. Der parlamentarische Stellvertreter des Außenministers teilte mir in einem Anruf mit, dass die Unterzeichnung nicht die Unterschrift bedeute, die uns zur Einhaltung der Bestimmungen dieser Konvention verpflichtet, aber was bedeutet dann ihre Erwähnung in der Öffentlichkeit und ihre Veröffentlichung auf offiziellen Regierungswebsites und in Nachrichtenagenturen?

Der Volksvertreter von Teheran im Islamischen Konsultativrat fuhr fort: Leider setzt sich im Land eine unheilvolle Methode durch, nämlich die Missachtung des Gesetzes, sogar der Verfassung; diese Missachtung begann bei den Einstellungsregeln für Personen in sensiblen Positionen und setzte sich in anderen Bereichen fort.

Er erklärte: Die Sache ist nun so weit gekommen, dass sie ganz offen und öffentlich verkünden, dass wir dem soundso internationalen Übereinkommen beigetreten sind, und das Parlament hat keine Kenntnis davon.

Kouchakzadeh betonte: Herr Ghalibaf! Sie müssen die Ehre des Parlaments verteidigen. Was bedeutet es, dass ein Vertrag unterzeichnet und den Abgeordneten erklärt wird, dass diese Unterschrift nicht die eigentliche ist? Sie als Parlamentspräsident müssen diese Dinge unterbinden.

Mohammad Bagher Ghalibaf antwortete auf die Warnung des Abgeordneten: Es ist die Pflicht aller Abgeordneten, jedem Vertrag nachzugehen und ihn zu verhindern, der ohne Zustimmung des Parlaments im Ausland abgeschlossen wird, aber alle sollten beachten, dass zuerst der Vertrag mit der Gegenpartei abgeschlossen wird und dann seine Vereinbarung zur Ratifizierung an das Parlament geschickt wird. Ich werde diese Angelegenheit weiterverfolgen.