CNN enthüllt: Obamas heimliche Aktionen gegen Trump

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete der amerikanische Sender CNN, dass der ehemalige Präsident des Landes, Barack Obama, zutiefst besorgt über die Politik von Donald Trump in verschiedenen Bereichen sei, insbesondere gegenüber den Demokraten.

Dem Bericht zufolge beabsichtigt Obama, der während der Biden-Ära seltener in der Öffentlichkeit auftrat, eine Strategie unter Beteiligung der neuen Generation von Demokraten zu entwickeln, die darauf abzielt, politischen Beamten in den USA Druck hinsichtlich der Neugliederung der Wahlkreise (Gerrymandering) zu machen.

Weiterhin wird in diesem Bericht betont, dass Obama gewarnt habe, dass Trump den Demokraten den Weg zur Macht versperre und die von ihm ausgehende Gefahr eine ernsthafte Bedrohung für die Demokraten darstelle. Er verwies auch auf die zunehmenden rechtlichen und politischen Spannungen in den USA und betonte, dass angesichts dieser Herausforderungen ein anderer und wirksamer Ansatz verfolgt werden müsse.

Aus diesem Grund bemüht sich Obama, vertrauliche und geheime Treffen mit Parteiführern und seinen Verbündeten abzuhalten, um die Botschaft zu übermitteln, dass den riskanten Aktionen von Trump in den USA entgegengewirkt werden muss.