UNIFIL: Israel hat das Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon 9.400 Mal verletzt

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Xinhua teilte die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) gestern in einem Bericht mit, dass sie seit der Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah vor etwa einem Jahr über 9.400 Verstöße Israels registriert habe.

Tilak Pokharel, Sprecher der UNIFIL, warnte davor, dass die Lage an der Grenze weiterhin fragil sei, und erklärte gegenüber Xinhua: „Seit der Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten im November letzten Jahres hat die UNIFIL fast 7.000 Luftraumverletzungen und mehr als 2.400 Aktivitäten nördlich der Blauen Linie an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel registriert.“

Pokharel fuhr fort: „Die Situation ist fragil, und es besteht die dringende Notwendigkeit, jegliche weitere Eskalation zu verhindern.“

Er wies darauf hin, dass die UNIFIL bereit sei, alle Parteien bei der Einhaltung der Resolution 1701 (des UN-Sicherheitsrates) zu unterstützen, und fügte hinzu, dass die anhaltenden Verstöße die Fortschritte, die die Parteien zur Wiederherstellung der Stabilität erzielt haben, bedrohen und untergraben.

Der UNIFIL-Beamte stellte klar, dass die libanesische Armee mit Unterstützung der UNIFIL an über 120 permanenten Stellungen in der südlibanesischen Grenzzone neu stationiert wurde.

Laut Pokharel liegt der Schwerpunkt der UNIFIL angesichts des bevorstehenden Endes ihrer Mission Ende 2026 weiterhin auf der Wahrung der Stabilität entlang der Blauen Linie, der Unterstützung der libanesischen Armee und ihrer Stationierung im Süden sowie der Unterstützung der Ausweitung der Autorität der libanesischen Regierung in diesem sensiblen Gebiet.