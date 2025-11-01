Laut der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – Abna schrieb Ali Akbar Velayati, der Berater des Revolutionsführers, auf seinem X-Account: Trumps Ziel bei der Leugnung des Verstoßes gegen die Waffenruhe durch das kinder杀end zionistische Regime in Gaza ist nicht die Wahrung des Friedens. Vielmehr versucht er, Hindernisse für die Umsetzung seiner Finanzverträge mit islamischen Ländern zu beseitigen und deren Vermögen so weit wie möglich zu nutzen.

In dieser Nachricht betonte er: Die Sharm El-Sheikh-Show wurde ebenfalls in diesem Zusammenhang durchgeführt.