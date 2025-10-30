Bloomberg: Trump trifft ungarischen Premierminister am 8. November

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete Bloomberg über ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ungarischen Premierminister im Weißen Haus.

Nach Angaben dieses Mediums plant Trump, den ungarischen Premierminister Viktor Orbán am 8. November in Washington zu treffen.

Obwohl der endgültige Ort des Treffens noch nicht vereinbart wurde, kündigte Orbán diese Woche seine bevorstehende Reise nach Washington an.

Bisher wurden keine weiteren Nachrichten oder Informationen über die Schwerpunkte der Beratungen zwischen den beiden Amtsträgern veröffentlicht.