Trump: Unser Militärbündnis mit Südkorea ist stärker als je zuvor

30 Oktober 2025 - 12:22
News ID: 1744583
Source: ABNA
Der US-Präsident behauptete, das Militärbündnis seines Landes mit Südkorea sei stärker als zu jeder Zeit zuvor.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte US-Präsident Donald Trump: „Südkorea hat zugestimmt, den Vereinigten Staaten im Gegenzug für die Senkung unserer Zölle 350 Milliarden Dollar zu zahlen.“

Er fügte hinzu: „Südkorea hat zugestimmt, enorme Mengen unseres Öls und Gases zu kaufen, und die Investitionen koreanischer Unternehmen in unserem Land werden 600 Milliarden Dollar übersteigen.“

Der US-Präsident behauptete weiterhin, dass das Militärbündnis seines Landes mit Südkorea stärker als je zuvor sei.

Er fügte hinzu: „Ich habe zugestimmt, dass für Südkorea anstelle seiner Diesel-U-Boote ein Atom-U-Boot gebaut wird.“

Trump sagte, er freue sich darauf, den chinesischen Präsidenten in den kommenden Stunden zu treffen.

