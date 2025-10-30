Doha: Wir sind mit beiden Seiten in Kontakt, um den Waffenstillstand in Gaza aufrechtzuerhalten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik sagte „Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani“, der Außenminister von Katar, dass sein Land aktiv mit der israelischen und der palästinensischen Seite in Kontakt stehe, um die Stabilität des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen zu gewährleisten, trotz der Herausforderungen, denen es am Dienstag ausgesetzt war.

Er fügte hinzu: „Wir beobachten die Herausforderungen, denen der Waffenstillstand am Dienstag ausgesetzt war, und das war zu erwarten. Glücklicherweise erkennen jedoch beide Seiten an, dass dieses Abkommen Bestand haben muss.“

Der Außenminister von Katar erklärte: „Was gestern geschah, war enttäuschend, und wir haben versucht, es einzudämmen. Washington bekennt sich zu diesem Abkommen.“

Er fuhr fort: „Unsere Mission besteht heute darin, das Ende des Krieges und die Umsetzung dessen zu gewährleisten, was in Sharm El Sheikh vereinbart wurde.“

Das zionistische Regime hat am vergangenen Dienstagabend den Waffenstillstand im Gazastreifen erneut verletzt und verschiedene Gebiete des Streifens angegriffen, wobei Dutzende von Palästinensern getötet und verwundet wurden.