Hamas-Reaktion auf das Verbot des Besuchs palästinensischer Gefangener durch Rot-Kreuz-Vertreter

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab erklärte die Islamische Widerstandsbewegung Hamas in einer Erklärung, dass die Entscheidung von „Israel Katz“, dem Kriegsminister des zionistischen Regimes, Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) den Besuch Hunderter palästinensischer Gefangener zu untersagen, als Verletzung der Grundrechte unserer Gefangenen angesehen wird. Dies füge sich in eine Reihe von systematischen und kriminellen Verstößen Israels gegen Gefangene wie Mord, Folter, Aushungern und medizinische Vernachlässigung ein.

Hamas fügte in der Erklärung hinzu: „Wir fordern die internationale Gemeinschaft sowie Menschenrechts- und humanitäre Organisationen auf, einzugreifen, um diese barbarischen Handlungen gegen palästinensische Gefangene in den Gefängnissen zu stoppen, die eine klare Verletzung des Völkerrechts und der Dritten Genfer Konvention darstellen.“

Hamas forderte die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtsorganisationen ferner auf, ernsthaft auf die Freilassung palästinensischer Gefangener, die Enthüllung der barbarischen Taten der Besatzer und die Rechenschaftspflicht der Führer dieses Regimes für ihre beispiellosen Verbrechen hinzuarbeiten.