Konsultationen von Mohammed Abdulsalam mit dem UN-Sondergesandten

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah gab Mohammed Abdulsalam, der Leiter der Verhandlungsdelegation der Ansarullah im Jemen, am Mittwoch bekannt, dass er den Sondergesandten der Vereinten Nationen getroffen und die Fortschritte im Friedensprozess auf der Grundlage des Fahrplans erörtert habe, der zuvor unter Vermittlung des Oman und in Abstimmung mit Saudi-Arabien vorgelegt worden war.

Er sagte: „Die Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Umsetzung der Bestimmungen des Fahrplans, insbesondere der Punkte im Zusammenhang mit den Menschenrechten, wurde betont, und wir erinnerten daran, dass es keinen Grund für eine weitere Verzögerung bei seiner Umsetzung gibt.“

Der Leiter der Verhandlungsdelegation der Ansarullah fügte außerdem hinzu, dass er bei dem Treffen die Sinnlosigkeit der ungerechtfertigten Festnahmen von Mitarbeitern von im Jemen tätigen Organisationen betont habe und daran erinnert habe, dass der UN Informationen von den Sicherheitsbehörden in Sanaa über subversive Handlungen einiger der Festgenommenen übermittelt worden seien.

Abdulsalam erklärte: „Die zuständigen Behörden sind bereit, Dokumente und Beweise vorzulegen, die zeigen, dass einige dieser Personen unter dem Deckmantel humanitärer Aktivitäten spioniert haben.“

Abschließend betonte er das Engagement der Ansarullah im Jemen für die Suche nach gerechten Lösungen, die fortgesetzte Koordinierung mit internationalen Organisationen und die Gewährleistung einer legalen und sicheren Tätigkeit der Organisationen im Rahmen ihrer humanitären Aufgaben.