Economic Times: Indien hat erfolgreich eine Verlängerung der Sanktionsbefreiung für den Hafen von Chabahar erwirkt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung Economic Times, dass es der indischen Regierung gelungen sei, die US-Sanktionsbefreiung für Aktivitäten im iranischen Hafen von Chabahar bis Anfang des nächsten Kalenderjahres (2026) zu verlängern.

Diesem Bericht zufolge behält dieser Hafen, der eine strategische Rolle im regionalen Konnektivitätsplan Indiens spielt, die lebenswichtige Route des Landes nach Afghanistan, Zentralasien und Ostrussland bei und ermöglicht die Fortsetzung der wirtschaftlichen und humanitären Zusammenarbeit.