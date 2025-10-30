Außenminister: Verhandlungen müssen auf Augenhöhe und auf Grundlage gegenseitiger Interessen geführt werden / Diplomatie bleibt auch unter Kriegsfeuer

Nach einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (AS) – ABNA – sagte „Seyed Abbas Araghchi“, Außenminister der Islamischen Republik Iran, am Mittwoch auf dem Kongress zum Gedenken an Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi an der Universität Täbris, bezugnehmend auf die Bedeutung der Diplomatie in der iranischen Geschichte: „Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass die Diplomatie auch unter Kriegsfeuer bestehen bleibt, aber Verhandlungen unterscheiden sich von Mobbing und Diktat.“

Würdigung von Mirza Moheb Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi

Araghchi würdigte bei dieser Zeremonie die historische Persönlichkeit von Nazem-ol-Molk Marandi, bezeichnete ihn als eines der Symbole der erfolgreichen iranischen Diplomatie in der Qajar-Ära und sagte: „Nazem-ol-Molk erfüllte seine sensible Mission bei der Grenzziehung des Landes mit Scharfsinn, Selbstvertrauen und einem korrekten Verständnis der zeitgenössischen Bedingungen auf die beste Weise.“

Iranische Diplomatie; Erbe der Rationalität und Autorität

Der Außenminister bezog sich auf die zivile Tradition des Iran und bezeichnete die Diplomatie nicht als ein vorübergehendes Instrument zur Krisenbewältigung, sondern als eine Manifestation dauerhafter Rationalität und fügte hinzu: „In unserer historischen Tradition basierte der Dialog auf den drei Säulen Würde, Geduld und Gleichgewicht.“

Er betonte: „Dialog ist weder ein Feld des Rückzugs noch der Sturheit; vielmehr ist es die Arena, in der die Schnittstelle zwischen Ehre und Zweckmäßigkeit gefunden wird.“

Provinzielle Diplomatie; eine Brücke für die zivilisatorische Verbindung mit Nachbarn

Araghchi verwies auf die Rolle der nordwestlichen Provinzen Irans in der Geschichte der Landesdiplomatie und kündigte die Umsetzung einer provinziellen Diplomatie in Bezug auf Nachbarländer wie Russland, Georgien, Aserbaidschan, Armenien und die Türkei an und sagte: „Unsere politischen und konsularischen Vertretungen müssen eine wirksame Rolle bei der Stärkung des Volks-, Wirtschafts- und Kulturaustauschs spielen.“

Verhandlungen mit einem aggressiven Feind sind unmöglich

In seiner abschließenden Passage wies der Außenminister auf die jüngste Aggression gegen den Iran hin und erklärte: „Die Islamische Republik Iran wird nicht mit einem heimtückischen und aggressiven Feind verhandeln, der während der Verhandlungen vom Weg des Dialogs abgekommen ist und sich Drohungen und Aggressionen zugewandt hat.“

Er fügte hinzu: „Die Voraussetzung für die Fortsetzung der Verhandlungen ist die Verpflichtung zur Diplomatie auf Augenhöhe und die Bedingung für ihren Erfolg ist die Einhaltung gegenseitiger Interessen.“

Einladung zur Nutzung des Dokumentenschatzes des Außenministeriums

Abschließend lud Araghchi Forscher und Interessierte an der Geschichte der Außenbeziehungen Irans ein, den Dokumentenschatz des Außenministeriums, der über 60 Millionen historische Dokumente umfasst, zu nutzen und die verborgenen Aspekte der iranischen Außenpolitik der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorzustellen.