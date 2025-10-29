USA weisen Behauptung eines Abkommensbruchs durch Hamas zurück

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera, berichtete die amerikanische Plattform Axios, dass Washington keine Verletzung des jüngsten Abkommens durch die Hamas festgestellt habe; ein Sachverhalt, der im Widerspruch zu den Behauptungen des zionistischen Regimes steht (das unter diesem Vorwand heute Abend massive Angriffe auf den Gazastreifen durchgeführt hat).

Axios zufolge teilte „ein hochrangiger amerikanischer Beamter“ den israelischen Regierungsvertretern mit, dass Washington keine Anzeichen für eine Verletzung des Abkommens durch die Hamas sehe, die eine Reaktion erfordere.

Dieser Beamte forderte das israelische Regime außerdem auf, radikale Maßnahmen zu unterlassen, die zum Zusammenbruch der Waffenstillstandsvereinbarung führen könnten.

Das zionistische Regime führte in einem offensichtlichen Bruch des Waffenstillstands schwere Angriffe auf mehrere Orte im Gazastreifen durch; diese Aktion erfolgte nach wiederholten Drohungen der Regierungsvertreter des Regimes im Laufe des Tages.

Dem Bericht zufolge führten Kampfflugzeuge des israelischen Regimes zwei Luftangriffe im Norden und Süden von Gaza durch, und die Artillerie des Regimes beschoss auch Gebiete östlich von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens.

Nach diesen Angriffen meldeten Krankenhausquellen in Gaza, dass bisher 9 Menschen getötet (Märtyrer) und weitere 15 verletzt wurden.

Dem Bericht zufolge konzentrierten sich diese Angriffe auf die beiden Städte Gaza und Khan Younis im Süden des Gazastreifens.