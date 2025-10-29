Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Associated Press, dass Washingtons Versuch, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro über einen Bundesagenten festzunehmen, gescheitert sei.

Der Nachrichtenagentur zufolge machte ein US-Bundesagent Maduros ranghöchstem Piloten ein verlockendes Angebot und sagte, er müsse Maduros Flugzeug nur heimlich an einen Ort bringen, an dem US-Behörden ihn festnehmen könnten.

Associated Press schrieb, dass der amerikanische Vermittler dem Piloten Maduros bei einem Geheimtreffen großen Reichtum versprach. Das Gespräch zwischen den Parteien war angespannt, und der Pilot verließ das Treffen in einem unklaren Zustand, obwohl er Edwin Lopez, dem amerikanischen Geheimagenten, seine Handynummer gab, was ein Zeichen seiner Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der US-Regierung sein könnte.

Der Bericht von Associated Press, dessen Details aus Interviews mit drei aktuellen und ehemaligen US-Beamten sowie einem Maduro-Gegner stammen, wurde inmitten der Spannungen zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und Venezuela über den sogenannten Drogenschmuggel auf US-Boden veröffentlicht.

Trump genehmigte in diesem Monat der Central Intelligence Agency (CIA) geheime Operationen auf venezolanischem Boden, und das Weiße Haus verdoppelte die Belohnung für die Festnahme Maduros; ein Schritt, den Lopez in einer Textnachricht an Maduros Piloten als Druckmittel nutzte.

Der 16-monatige Geheimplan

Im Allgemeinen zeigt dieser gescheiterte Plan, wie viele Jahre und in welchem Ausmaß die USA versucht haben, Maduro zu stürzen. „Washington hat ihm vorgeworfen, Drogenschmuggler, terroristische Gruppen und das kommunistisch dominierte Kuba zu beherbergen!“

Lopez blieb 16 Monate lang hartnäckig, selbst nach seiner Pensionierung im Juli, und kommunizierte mit dem Piloten über eine verschlüsselte Messaging-App.

Bericht über den gescheiterten US-Versuch, Maduro im Stil eines Spionageromans aus dem Kalten Krieg zu entführen!

Die unerzählte Geschichte und die von Verschwörungen durchzogene Bemühung von Lopez, den Piloten zur Zusammenarbeit zu bewegen, enthält alle Elemente eines Spionagefilms oder -romans aus dem Kalten Krieg: luxuriöse Privatjets, ein Geheimtreffen im Hangar, risikoreiche Diplomatie und die heimtückische, aber erfolglose Anwerbung eines der wichtigsten Vertrauten Maduros!

Laut dem Associated Press-Bericht wurde schließlich ein Plan umgesetzt, um den Präsidenten Venezuelas an der wahren Loyalität des Piloten zweifeln zu lassen. Associated Press hat die Textnachrichten zwischen Lopez und dem Piloten überprüft und bestätigt.

Am 7. August schrieb Lopez an Maduros Piloten: „Ich warte immer noch auf Ihre Antwort“ und fügte einen Link zur Erklärung des US-Justizministeriums bei, in der die Belohnung für die Festnahme Maduros auf 50 Millionen Dollar erhöht wurde!

Trump hat seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus eine extremere Haltung gegen den Drogenschmuggel eingenommen.

Der US-Präsident entsandte kürzlich Tausende von Soldaten, Kampfhubschrauber und Kriegsschiffe an die Karibikküste, um „Fischerboote“ anzugreifen, die im Verdacht stehen, Kokain aus Venezuela zu schmuggeln. Berichten zufolge haben US-Streitkräfte bei 13 Operationen, darunter mehrere im östlichen Pazifik, mindestens 57 Menschen getötet.