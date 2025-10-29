Trump: Treffe „Xi“ morgen / Abkommen mit China ist für alle aufregend

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sagt US-Präsident Donald Trump, er erwarte, bei seinem wichtigen Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping morgen ein „fantastisches“ Abkommen mit Peking zu erzielen.

Laut Trump wird das angestrebte Handelsabkommen sowohl für Amerika als auch für China gut und außerdem „ein sehr aufregendes Ereignis für alle“ sein.

Trump sagte dazu: „Das ist eine großartige Leistung und besser als Krieg und Streit und das Überwinden aller Arten von Problemen. Dafür gibt es keinen Grund.“

Er fuhr fort: „Ich werde ihn morgen treffen. Viele Leute sind interessiert. Ich kann sagen, die Welt schaut zu.“

Trump hat keine Details über das mögliche Abkommen genannt!

Der US-Präsident, der heute zur Teilnahme am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Südkorea eingetroffen ist, soll Jin-Ping morgen in diesem Land treffen; dies ist ihre erste persönliche Begegnung seit dem Beginn von Trumps Handelskrieg mit China.

Trump, der sich nach Stopps in Malaysia und Japan nun in der letzten Phase seiner sechstägigen Asienreise befindet, traf den chinesischen Präsidenten zuletzt 2019 am Rande des G20-Gipfels in Osaka, Japan.