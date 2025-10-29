Gastbeitrag, Akbar Masoumi: Die Analyse der aktuellen Trends in der internationalen Gemeinschaft zeigt deutlich, dass das herrschende internationale System im Begriff ist, von einer unipolaren Struktur zu einer multipolaren Ordnung überzugehen. Beweise für diese grundlegende Transformation sind in strategischen Regionen von Europa und Westasien bis Südostasien und Lateinamerika zu beobachten. In diesem historischen Übergang hat sich die Volksrepublik China mit ihrer dynamischen und expandierenden Wirtschaft als einer der neuen Pole des internationalen Systems etabliert.

Zur Erklärung: China wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Wahl einer Neutralitätspolitik, d. h. der Nichtbeteiligung an verschiedenen internationalen Konflikten und dem Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zu verschiedenen Ländern, zu einem unabhängigen Akteur in der internationalen Gemeinschaft, was zu seiner wirtschaftlichen Entwicklung führte.

In der neuen Herangehensweise dieses Landes hat sich die Neutralitätspolitik jedoch zu einem aktiven Akteur gewandelt und bildet einen Teil des Puzzles zur Gestaltung einer neuen internationalen Ordnung, die darauf abzielt, den Einflussbereich der Vereinigten Staaten einzuschränken. In diesem geopolitischen Kontext hat China, die strategische Position der Islamischen Republik Iran verstehend, den anti-arroganten Diskurs des Iran als die einzige Alternative erkannt, die in der Lage ist, die Gleichgewichte in der Region Westasien zu verändern und sie aus der Einflusssphäre der amerikanisch-zionistischen Ordnung hin zur operativen Unabhängigkeit zu verlagern. Auf dieser Grundlage kann gesagt werden, dass das 21. Jahrhundert, das mit dem allmählichen Niedergang der amerikanischen Hegemonie begann, nun mit dem revisionistischen Willen wichtiger Länder wie China im Hinblick auf die Neudefinition der rechtlichen und politischen Struktur des internationalen Systems fortgesetzt wird.

Eines der Ereignisse, das ein passendes Beispiel für die Verwirklichung der Metamorphose in der internationalen Rechtsordnung ist, ist das gemeinsame Schreiben der Volksrepublik China, der Russischen Föderation und der Islamischen Republik Iran, das einen herausragenden rechtlichen Status besitzt, an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrates und den Generalsekretär dieser Organisation. Unter Berufung auf die grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts, einschließlich des Grundsatzes der souveränen Gleichheit der Staaten und des Grundsatzes der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, erklärten sie ausdrücklich: „Sie erkennen die einseitigen und extraterritorialen Sanktionen gegen den Iran nicht an“.

Diese drei Länder erklärten im weiteren Verlauf dieses diplomatischen Schreibens, das eine beispiellose strategische Konvergenz in der internationalen Arena demonstriert, in einem weiteren Abschnitt dieses offiziellen Dokuments dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, dass „angesichts des Ablaufs der in der Resolution 2231 des Sicherheitsrates festgelegten Frist, aus völkerrechtlicher Sicht keine Notwendigkeit mehr für die Fortsetzung der aus dem JCPOA hervorgegangenen Protokolle besteht“. Eine Maßnahme, die die mangelnde Legitimität der Sanktionen aus Sicht dieser Länder beweist und den Vorrang des allgemeinen Völkerrechts vor spezifischen Abkommen betont.

Diese dreiseitige Übereinstimmung, die im Rahmen der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und zur Bekämpfung des Unilateralismus erfolgte, ist ein unbestreitbarer Beweis für die zunehmende Beschleunigung des Übergangs von der bisherigen hegemonialen Ordnung zu einem neuen multipolaren System in den internationalen Beziehungen. Dieser transformative Prozess, der sich während der Präsidentschaft Trumps und durch die Intensivierung der unilateralen Politik Washingtons beschleunigt hat, schreitet nun mit größerer Kraft voran.

Von Bedeutung ist, dass in dieser Situation, in der die Fundamente der alten Ordnung zusammenbrechen und die neue multipolare Struktur gefestigt wird, der Islamischen Republik Iran als Schlüsselakteur in Westasien die größte historische Chance geboten wird, diesen entscheidenden Wendepunkt der modernen Geschichte durch die Nutzung dieser strukturellen Veränderungen schnell und erfolgreich zu meistern und ihre Position als herausragende Regionalmacht zu festigen.

Obwohl viele Analysten über die Auswirkungen und Folgen des aufgezwungenen 12-tägigen zionistischen Krieges gegen den Widerstand sprechen, scheint diese militärische Aggression für die amerikanisch-zionistische Achse zu einem strategischen Fehler geworden zu sein.

Ein Fehler, bei dem die Feinde der Islamischen Republik durch die Planung dieser Operation unbeabsichtigt dazu beitrugen, Irans potenzielles zu tatsächlichem und objektivem Vermögen im militärischen und regionalen Bereich zu machen, und ein völlig gegenteiliges Ergebnis zu den ursprünglichen Vorstellungen der hebräisch-amerikanischen Achse erzielt wurde.

Infolge dieses Ereignisses erkannte die Welt deutlich, dass die Islamische Republik Iran der einzige regionale Akteur ist, der über die notwendigen Fähigkeiten und das Potenzial verfügt, sich den hegemonialen Übergriffen zu widersetzen. Dieser erfolgreiche Widerstand markierte nicht nur die Niederlage der früheren, von den USA geführten Ordnung in der Region Westasien, sondern bewies der Weltgemeinschaft auch, dass der islamische Iran mit seinem nationalen Willen, seiner militärischen Macht und seinem regionalen Einfluss die Fähigkeit besitzt, als „Achse der Stabilität und Macht in der turbulenten Nahostregion“ eine Rolle zu spielen. Eine Entwicklung, die die neue Position Irans in den regionalen und internationalen Gleichgewichten neu definiert.