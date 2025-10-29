Geheime Mission von Emirati-Offizieren in Gaza enthüllt

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die jemenitische Nachrichtenagentur Saba unter Berufung auf Sicherheitsquellen, dass in Shabwa und Al-Riyan im Jemen stationierte Emirati-Offiziere in den Gazastreifen entsandt wurden, um mit dem zionistischen Regime zusammenzuarbeiten.

Dem Bericht zufolge besteht die Mission der besagten Emirati-Offiziere darin, Söldner, die dem zionistischen Regime angeschlossen sind, über einen Zeitraum von 45 Tagen für den Einsatz mit modernen Kriegswaffen auszubilden.

Die genannten Quellen präzisierten, dass sich unter diesen Emirati-Offizieren auch solche befinden, die beim Emirates Red Crescent aktiv sind. Ihre Mission ist dieselbe, die sie im Jemen zur Organisation von Söldnern durchführen.

Sie erklärten, dass die dem zionistischen Regime angeschlossenen Söldner verschiedene Gruppen bilden sollen, um sich am Kampf gegen die palästinensischen Kampftruppen im Gazastreifen zu beteiligen.