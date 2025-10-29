Amnesty International: US-Angriff auf ein Gefängnis im Jemen ist wahrscheinlich ein Kriegsverbrechen

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Russia Today, forderte Amnesty International eine Untersuchung des US-Luftangriffs auf ein Gefängnis im Jemen im vergangenen April und betonte, dass dieser Angriff als Kriegsverbrechen angesehen werden könnte.

Am 28. April letzten Jahres bombardierten amerikanische Kampfflugzeuge, die den jemenitischen Luftraum verletzten, die Provinz Saada im Norden des Landes. Bei diesen Angriffen wurde auch ein Gefängnis, das unter der Kontrolle der Ansarullah-Kräfte stand, getroffen, wobei mehr als 60 afrikanische Migranten ums Leben kamen, die in diesem Gefängnis festgehalten wurden. Dieses Gefängnis war bekannt für die Unterbringung illegaler Migranten.

Die amerikanischen Militärbehörden haben jedoch keine Erklärung für den Grund des Angriffs auf dieses Gefängnis abgegeben.

Amnesty International erklärte, dass diese Angriffe durchgeführt wurden, obwohl es kein klares militärisches Ziel in dem betreffenden Gefängnis gab, und dass das internationale Recht den Angriff auf Krankenhäuser und Gefängnisse verbietet.

Der stellvertretende Direktor für den Nahen Osten und Nordafrika bei dieser Organisation betonte: „Es fällt schwer zu glauben, dass die USA nicht wussten, welche menschlichen Verluste dieser Angriff verursachen würde.“