„Suizidversuche“ in der zionistischen Armee sind 7-mal höher als die Selbstmordrate

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Nashra meldete ein offizieller Bericht in den besetzten Gebieten einen starken Anstieg der Rate an Suizidversuchen unter zionistischen Militärangehörigen in den letzten 18 Monaten, was ein beispielloses Zeichen für eine Verschärfung der psychischen Krise in der israelischen Armee ist.

Der Bericht, der vom Forschungs- und Informationszentrum der Knesset auf Anfrage des Parlamentsabgeordneten Ofer Cassif veröffentlicht wurde, verzeichnete 279 Suizidversuche zwischen Januar 2024 und Juli 2025. Das bedeutet, dass auf jeden vollendeten Suizid sieben Suizidversuche im gleichen Zeitraum entfielen.

Der Bericht wies darauf hin, dass die regelmäßige Datenerfassung zu diesem Phänomen im Jahr 2024 begann. Laut offiziellen Statistiken wurden 12 Prozent der Suizidversuche als „ernst“ und 88 Prozent als „moderat“ eingestuft.

Der Bericht lieferte auch langfristige Daten zu abgeschlossenen Suizidfällen und zeigte, dass sich 124 zionistische Militärangehörige zwischen 2017 und Juli 2025 das Leben genommen haben, davon 68 Prozent Wehrpflichtige, 21 Prozent Reservisten und 11 Prozent Berufssoldaten.

Der Bericht verwies auf einen signifikanten Anstieg der Suizidfälle unter Reservisten seit 2023, was deren Anteil an der gesamten jährlichen Suizidrate in Israel erhöht hat.

Dem Bericht zufolge hat die zionistische Armee einen „besorgniserregenden Sprung“ in der Suizidrate unter ihren Militärangehörigen erlebt. Die verfügbaren Daten zeigten, dass nur 17 Prozent der Militärangehörigen, die einen Suizidversuch unternommen hatten, in den zwei Monaten vor dem Vorfall einen Psychologen aufgesucht hatten, was auf eine schwache Nachsorge und Unterstützung innerhalb der militärischen Einheiten hindeutet.