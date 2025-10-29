Nach dem Märtyrertod von 100 Palästinensern: Tel Aviv behauptet Einstellung der Angriffe auf Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Jazeera, behauptete die Armee des zionistischen Regimes, ihre umfangreichen Angriffe, die letzte Nacht gegen den Gazastreifen begonnen hatten, eingestellt zu haben.

Der Sprecher der Armee des Regimes behauptete, dass der Prozess zur Umsetzung des Waffenstillstands wieder aufgenommen worden sei.

Dies geschieht, während der Korrespondent des Al-Mayadeen-Senders über mehr als 100 Märtyrer berichtete, die bei diesen Angriffen ums Leben kamen.

Die Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes starteten letzte Nacht unter haltlosen Vorwänden eine Angriffswelle gegen diesen Streifen. In dieser Zeit wurden Dutzende von Bombardierungen verschiedener Gebiete des Gazastreifens gemeldet.