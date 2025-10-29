Al-Sudani: Iran ist ein wichtiges und einflussreiches Land

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die irakische Nachrichtenagentur WAA sagte der irakische Premierminister Mohammad Shia al-Sudani am heutigen Dienstag, dass die Region ohne eine gerechte Lösung der Palästinenserfrage instabil bleiben und sich die Ereignisse wiederholen würden.

Bezüglich des Plans von US-Präsident Donald Trump für Gaza sagte er, dass er diesen Plan unterstütze.

Al-Sudani betonte, dass der Iran ein wichtiges und einflussreiches Land sei, und hob hervor, dass man mit ihm mit Respekt und durch direkten Dialog interagieren müsse.

Der irakische Premierminister stellte klar, dass die Beziehungen des Irak zu den Vereinigten Staaten auf Partnerschaft und nicht auf einseitigen Entscheidungen beruhen sollten.

Unter Hinweis darauf, dass der IS im Irak keine große Bedrohung mehr darstellt, sagte er, dass sich nach Schätzungen des Verteidigungsministeriums 400 bis 500 IS-Kämpfer an den Grenzen Syriens und im Nordosten des Irak aufhalten.

Al-Sudani betonte, dass eine kleine Militäreinheit amerikanischer Militärberater auf dem Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad bleiben werde, um die syrischen Grenzen zu überwachen.

Er sagte, der Irak habe mit den neuen syrischen Behörden eine Sicherheitskooperation in den Bereichen Terrorismus- und Drogenbekämpfung begonnen.