Sardar Naqdi: Irans militärische Kapazität wird je nach Bedarf an den Schlachtfronten erweitert

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Brigadegeneral Sardar "Mohammad Reza Naqdi" in einem Interview unter Bezugnahme auf die Entwicklung der Raketenkapazität der Islamischen Republik Iran zur Bekämpfung jeglicher feindlicher Maßnahmen des zionistischen Regimes: Unsere heutige Raketenkapazität ist zweifellos viel stärker als während des 12-tägigen Krieges.

Sardar Naqdi fuhr fort: Unsere Verteidigungskapazität stützt sich auf heimische Waffen, weshalb wir jeden Tag neue Entwicklungen im Verteidigungsbereich sehen.

Der ehemalige stellvertretende Koordinator der Revolutionsgarden wies auf die Bedeutung fortgeschrittener Ausrüstung zur Bekämpfung von Feinden hin und fügte hinzu: Unsere Waffen sind auf dem neuesten Stand und unsere Verteidigungsfähigkeit stagniert nicht.

Sardar Naqdi erklärte: Je weiter wir voranschreiten, desto mehr wird die Verteidigungskapazität der Islamischen Republik Iran mit erweiterten Fähigkeiten aktualisiert, und dies geschieht entsprechend den aktuellen Gegebenheiten.

Der ehemalige stellvertretende Koordinator der Revolutionsgarden sagte unter Betonung, dass wir zur Bewältigung der Bedrohungen der Feinde auf moderne Ausrüstung und Technologien zurückgreifen müssen: Irans militärische Kapazität wird entsprechend dem Bedarf der Kampfeinheiten an den Schlachtfronten erweitert.