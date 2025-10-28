Trump behauptet: „Wir gewinnen jeden Krieg“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf BBC English behauptete Donald Trump in einer Rede auf einem US-Militärstützpunkt in Japan: „Wenn wir in einen Krieg eintreten, werden wir diesen Krieg gewinnen.“

Er behauptete, dass die amerikanische Flagge auf der ganzen Welt gehisst werde, und sagte gleichzeitig: „Es ist unser Recht, den Golf von Mexiko den Amerikanischen Golf zu nennen.“

Dieser amerikanische Beamte behauptete, dass Amerika in allem an erster Stelle stehe und fügte hinzu: „Wir stehen in allem an erster Stelle, von der Wirtschaft über die Politik bis hin zu Krieg und Frieden, und wir müssen an erster Stelle bleiben.“

Trump führte die Inflation, Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftsprobleme Amerikas auf vier Jahre der Demokraten im Weißen Haus zurück und sagte: „So wie er die Wirtschaft in seiner ersten Amtszeit in Ordnung gebracht hat, wird er auch die Situation der Inflation, Arbeitslosigkeit und niedriger Löhne verbessern.“

Der US-Präsident lobte seine Zollpolitik und sagte: „Die Zölle waren phänomenal und haben Billionen von Dollar für Amerika eingebracht. Niemand hat die Zölle so verstanden wie ich. Die Zölle haben dazu geführt, dass Menschen nach Amerika gekommen sind und Summen ausgegeben haben, die wir noch nie zuvor gesehen haben.“

Trump bezeichnete Zölle auch als einen Faktor, der geholfen habe, „viele Kriege zu verhindern“, und verwies als Beispiel auf die Spannungen zwischen Indien und Pakistan Anfang des Jahres.

Er sagte: „Wir haben Japan dazu gebracht, viel Geld zu verdienen, und das ist in Ordnung, weil sie große Investitionen in Amerika getätigt haben.“

Trump erklärte, der japanische Premierminister habe ihm zuvor mitgeteilt, dass das Unternehmen Toyota plane, 10 Milliarden Dollar in den Bau von Fabriken in den gesamten Vereinigten Staaten zu investieren.