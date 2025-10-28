Trump schließt Kandidatur für eine dritte Amtszeit als US-Präsident nicht aus!

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters hat US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit einer Kandidatur für eine dritte Amtszeit nicht ausgeschlossen und gesagt, dass er „das gerne tun würde“; dies geschieht, während der Druck zur Beendigung des zweitlängsten Stillstands der US-Bundesregierung zunimmt und Millionen Amerikaner Gefahr laufen, Lebensmittelhilfe zu verlieren, Bundesbedienstete ihren ersten vollen Gehaltsscheck nicht erhalten haben und wiederholte Flugverspätungen Reisepläne gestört haben.

Allerdings lehnte Trump die Idee ab, 2028 als Vizepräsident zu kandidieren; ein Vorschlag, den einige seiner Anhänger als Möglichkeit zur Umgehung der gesetzlichen Begrenzung auf zwei Amtszeiten ins Spiel gebracht hatten. Er sagte Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Tokio während seiner fünftägigen Asienreise: „Ich habe kein Verbot dafür, aber ich werde es nicht tun. Ich finde, es ist sehr trügerisch. Ja, ich schließe das aus, weil es zu trügerisch ist. Ich glaube nicht, dass die Leute das mögen würden. Das ist nicht richtig.“

Auf die Frage nach der Möglichkeit einer Kandidatur für eine dritte Amtszeit sagte Trump ebenfalls: „Ich würde das gerne tun. Ich habe die besten Statistiken. Schließe ich diese Möglichkeit nicht aus? Nun, das müssen Sie mir sagen.“

Er lobte seinen Stellvertreter, Vizepräsident J.D. Vance, sowie Marco Rubio, seinen Außenminister, als starke Präsidentschaftskandidaten und sagte: „Wenn sie ein Team bilden, wird es unaufhaltsam sein. Das denke ich wirklich. Wir haben ein fantastisches Team, was die Demokraten nicht haben.“

Gemäß dem 22. Zusatzartikel zur US-Verfassung darf niemand mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt werden. Einige von Trumps Anhängern haben vorgeschlagen, dass er als Vizepräsident kandidieren und dann nach dem Rücktritt des republikanischen Präsidenten wieder an die Macht kommen könnte. Rechtsexperten sind jedoch der Ansicht, dass dieser Schritt rechtlich nicht zulässig ist.

Trump sagte CNBC im März, er werde „wahrscheinlich“ nicht erneut kandidieren, betonte aber später, dass er über diese Möglichkeit „nicht scherze“.

Die neuen Äußerungen und Behauptungen Trumps erfolgen, während der Stillstand der US-Regierung in seine dritte Woche geht und Republikaner und Demokraten sich immer noch nicht auf einen Haushalt geeinigt haben. Rund 1,4 Millionen Bundesbedienstete sind weiterhin ohne Bezahlung, und viele Dienste wurden eingestellt. Trump, der seit seiner Rückkehr an die Macht versucht hat, die Bundesbediensteten zu reduzieren, hat diesen Haushaltsstillstand im Kongress genutzt, um seine Pläne zur weiteren Reduzierung und Verkleinerung voranzutreiben.