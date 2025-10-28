Bidens Aufruf an das amerikanische Volk, gegen Trump aufzustehen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Associated Press bezeichnete Joe Biden während einer Konferenz am Edward M. Kennedy Institute die Präsidentschaft von Donald Trump als „dunkle Tage“ und forderte die Amerikaner auf, den Angriffen auf die Meinungsfreiheit und den Versuchen zur Ausweitung der Befugnisse des Präsidenten nicht nachzugeben.

Er erklärte, dass die USA einen funktionsfähigen Kongress, eine unabhängige Justiz und einen Präsidenten mit begrenzter Macht benötigen, und fügte hinzu: „Angesichts des längsten Stillstands der Bundesregierung nutzt Trump diese Situation, um mehr Macht auszuüben.“

Biden erinnerte an die Proteste der Bundesbediensteten und aller Akademiker und Künstler, die sich gegen die Drohungen der Trump-Regierung stellten, und sagte: „Die Moderatoren von Late-Night-Shows strahlen weiterhin das Licht der freien Meinungsäußerung aus, auch wenn ihre Karriere in Gefahr ist.“

Der ehemalige US-Beamte drückte auch seine Anerkennung gegenüber gewählten republikanischen Amtsträgern aus, die gegen die Politik der Trump-Regierung gestimmt oder sich dieser widersetzt haben, und fügte hinzu: „Die Geschichte Amerikas ist kein Märchen, und in den letzten 250 Jahren war sie immer ein Ort des Konflikts zwischen Gefahr und Chance.“

Am Ende seiner Rede forderte er das amerikanische Volk auf, sich gegen die Regierung Trump zu erheben.