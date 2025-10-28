Spekulationen über Netanjahus möglichen Nachfolger

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm behauptete Yossi Cohen, der ehemalige Chef des Geheimdienstes des zionistischen Regimes, bekannt als Mossad, bei der Eröffnung eines Museums in New York, dass Netanjahu ihm zu der Zeit, als er Chef dieses Dienstes war, gesagt habe, er werde sein Nachfolger sein.

Cohen fügte hinzu: „Ich ging zu Netanjahu und fragte ihn, ob seine Worte ernst gemeint seien, und er sagte ja. Dies geschah 2018 oder 2019. Meine Frau sagte damals: 'Nein, wir werden diesen Bereich nicht betreten', aber ich glaube, dass sich nach der Operation vom 7. Oktober (Al-Aqsa-Flut) alles grundlegend geändert hat und wir neue Anführer brauchen. Daher kann diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden.“

Er verwies auf die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas und sagte, dieses Abkommen sei der Preis für die Freilassung der zionistischen Gefangenen gewesen.

In Bezug auf Katar sagte Cohen auch, dass Tel Aviv entscheiden müsse, alle Beziehungen zu diesem Land nach der Rückkehr der zionistischen Gefangenen vollständig abzubrechen, da es keine echten Beziehungen zu Katar habe.