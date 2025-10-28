Angriff auf IS-Stellungen in der jüngsten Operation der irakischen Haschd al-Schabi

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maloumah erklärte eine Sicherheitsquelle in der Provinz Anbar, dass vier Wüstengebiete, die die wichtigsten IS-Stellungen umfassten, im Westen dieser Provinz gesäubert wurden.

Die Quelle erklärte, dass die Haschd-al-Schabi-Kräfte eine groß angelegte Sicherheitsoperation in den Gebieten Al-Sha'abani, Umm al-Wuhush, Abu Jard und Sa'daan im Westen von Anbar gestartet haben.

Die genannten Gebiete waren aufgrund ihrer Unzugänglichkeit zu Verstecken des IS geworden. Darüber hinaus hatten verwinkelte Höhlen und Tunnel in diesen Gebieten ein sicheres Umfeld für das Verbergen von IS-Elementen geschaffen.