Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Alexej Dedow in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS, dass Russland und der Iran in ständigem Kontakt stünden, um die von westlichen Ländern im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm ausgelöste Krise zu lösen.

Er betonte die umfassende Unterstützung für den Iran und die Suche nach einer langfristigen diplomatischen und politischen Lösung des Atomkonflikts zwischen dem Iran und dem Westen.

Der russische Botschafter im Iran bewertete den Schritt der europäischen Troika zur Wiedereinführung der Sanktionen des Sicherheitsrates gegen den Iran als "rechtlich und prozedural unhaltbar" und sagte: Kein seriöses Land in der internationalen Gemeinschaft wird sich von diesem Druck beeinflussen lassen und sich diesen Sanktionen verpflichtet fühlen.

Das friedliche Atomprogramm des Iran stand seit 1384 (2005) unter internationalem Druck, und der UN-Sicherheitsrat verabschiedete als Reaktion auf die nuklearen Aktivitäten des Landes Sanktionen gegen Teheran. Diese Sanktionen umfassten wirtschaftliche, Bank- und Exportbeschränkungen, insbesondere im Energie- und Nuklearindustriebereich. Nach der Unterzeichnung des JCPOA-Abkommens im Juli 1394 (2015) wurde ein Großteil dieser Sanktionen unter der Bedingung der Einschränkung des iranischen Atomprogramms ausgesetzt. Nach dem Austritt der USA aus dem JCPOA im Mai 1397 (2018) führte Washington jedoch die Sanktionen wieder ein und es wurden Versuche unternommen, internationale Sanktionen gegen den Iran zu verhängen.

Nach dem Ende der Laufzeit des JCPOA-Abkommens versuchten Europa und die USA anstelle der Normalisierung ihrer Beziehungen zum Iran, die UN-Sanktionen unter Nutzung der Mechanismen des Sicherheitsrates und früherer Resolutionen wiedereinzuführen. Russland und China halten diese Maßnahmen für illegal und inakzeptabel und betonen, dass ein solcher Druck keine rechtliche Verpflichtung für andere Länder darstellt.

Die Atomsanktionen des UN-Sicherheitsrates gegen den Iran wurden am 7. Mehr 1404 (29. September 2025) wieder in Kraft gesetzt. Diese illegale Maßnahme erfolgte nach der Aktivierung des sogenannten „Snapback“-Mechanismus im JCPOA-Atomabkommen und der Nichtverabschiedung einer Resolution zur Verlängerung der Sanktionsaussetzung im Sicherheitsrat. Infolgedessen wurden alle früheren Atomsanktionen, die 2015 gemäß Resolution 2231 des Sicherheitsrates aufgehoben worden waren, erneut in Kraft gesetzt.

Als Reaktion auf diese feindseligen Schritte des Westens kündigte der Iran an, seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) einzustellen und das Kairoer Abkommen ebenfalls aufzuheben.