Baghaei: Die Verletzung des Waffenstillstands in Gaza und im Libanon erhöht die Verantwortung der Garantiestaaten

Laut dem ABNA-Korrespondenten erklärte Ismail Baghaei bei einer Pressekonferenz, bei der er den Geburtstag von Hazrat Zeinab (Friede sei mit ihr) und den Tag der Krankenpflege gratulierte: Diese Woche ist die Woche der passiven Verteidigung, und wir im Außenministerium nehmen dieses Thema ernst im Hinblick auf den Schutz der nationalen Interessen.

Er fuhr fort: Das Außenministerium hielt im Rahmen der Unterstützung der Erreichung wirtschaftsdiplomatischer Ziele die zweite Sitzung der Provinzdiplomatie in Maschad ab, an der Vertreter der Wirtschaftsorganisationen und unsere Botschafter in den Nachbarländern teilnahmen.

Er sagte: Auf regionaler Ebene sind wir mit dem Palästinenserproblem konfrontiert. Wenn wir früher über die Fortsetzung des Völkermords sprachen, sprechen wir dieser Tage über die Verletzung eines Waffenstillstands, der die weitere Tötung von Palästinensern und die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza verhindern sollte.

Der Sprecher des diplomatischen Apparates fügte hinzu: Die Verletzung des Waffenstillstands in Gaza und im Libanon erhöht die Verantwortung der Garantiestaaten.

Er erklärte: Heute findet in Teheran die Sitzung der Innenminister der ECO-Länder statt.

Zur Freilassung von Mahdieh Esfandiari sagte er: Die Freilassung steht unter Aufsicht, und sie ist derzeit außerhalb des Gefängnisses untergebracht, und wir warten auf die nächste Gerichtsverhandlung. Wir glauben, dass sie ohne triftigen Grund festgenommen wurde. Unsere Botschaft hat den Fall von Anfang an verfolgt. Der Botschafter selbst hat sich sehr aktiv darum gekümmert und sie getroffen. Wir setzen unsere Bemühungen für ihre vollständige Freilassung fort, damit die bedingte Strafe in eine endgültige Strafe umgewandelt wird.

Der Sprecher des diplomatischen Apparates betonte hinsichtlich der jüngsten Drohungen des Weißen Hauses gegen Venezuela: Dieses Thema ist Anlass zur Sorge für die gesamte internationale Gemeinschaft. Die wichtigste Regel des Völkerrechts ist das Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt. Diese Regeln werden in verschiedenen Teilen der Welt verletzt. Diese Entwicklung ist eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Das Thema Drogenschmuggel wird als Druckmittel gegen ein unabhängiges Land vorgebracht. Wir betrachten diese Entwicklung als eine gefährliche Bewegung gegen Frieden und Stabilität; daher wird hier die Rolle der Vereinten Nationen hervorgehoben.

Zur Reise von Gharibabadi nach Afghanistan sagte er: Seine Reise dient der Behandlung mehrerer Themen, die ständig auf der Tagesordnung des Iran und Afghanistans stehen, darunter Grenzsicherheit, Wasserrechte und Justizfragen. Gute Gespräche fanden bezüglich der Auslieferung von Straftätern statt.

Der Sprecher des Außenministeriums sagte über die Reise des russischen Sondergesandten für Syrien nach Teheran: Die Stabilität Syriens als wichtiges Land in der Region ist für alle Länder der Region, einschließlich des Iran, wichtig. Es ist natürlich, dass wir Konsultationen mit Ländern führen, die in dieser Angelegenheit aktiv sind.

Die Grundlage der Zusammenarbeit mit der Agentur ist der Beschluss des Parlaments; dauerhafte Sicherheit ist die Voraussetzung für dauerhafte Entwicklung

Bezüglich der Behauptung von Grossi über geheime Verhandlungen sagte er: Die Grundlage für die Zusammenarbeit und Interaktion mit der Agentur ist das vom Parlament verabschiedete Gesetz. Wir sind weiterhin Mitglied des Atomwaffensperrvertrages und setzen die Interaktionen gemäß dem Beschluss des Parlaments fort. Einige unserer Kooperationen mit der Agentur sind konventionell, wie der Brennstoffwechsel im Kernkraftwerk Buschehr. Die Grundlage unserer Zusammenarbeit unter den gegenwärtigen Bedingungen ist das Gesetz des Parlaments in Zusammenarbeit mit dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat.

Baghaei erklärte zum Treffen der ECO-Minister: Dieses Treffen findet nach einer langen Pause statt; das vorherige Treffen fand 2010 statt. Der Fokus dieses Treffens liegt auf der Tagesordnung der ECO-Mitgliedstaaten zur Sicherung gemeinsamer Grenzen; wir glauben, dass dauerhafte Sicherheit die Voraussetzung für dauerhafte Entwicklung ist; Afghanistan ist ebenfalls bei diesem Treffen anwesend; der Irak und der Oman sind ebenfalls bei diesem Treffen anwesend.

Bezüglich des Briefes des Iran, Russlands und Chinas an den Generaldirektor der Agentur und Grossis Äußerungen über Hinterzimmer-Verhandlungen sagte er: Ich habe diesen Ausdruck von Grossi nicht gehört. Die Grundlage der Zusammenarbeit mit der Agentur ist der Beschluss des Parlaments.

Der Sprecher des diplomatischen Apparates sagte über den nächsten Generalsekretär der Vereinten Nationen: Die Wahl des UN-Generalsekretärs unterliegt den in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Regeln; diese Wahl muss in einem Prozess erfolgen, und der vorgeschlagene Kandidat muss vom Rat und der Generalversammlung genehmigt werden. Basierend auf der Praxis der letzten Jahrzehnte wurden die Generalsekretäre auf der Grundlage der geografischen Rotation gewählt; die kollektive Ansicht der Vereinten Nationen ist ebenfalls, dass die bestehende Praxis fortgesetzt werden sollte, um Fairness bei der Wahl zu gewährleisten.

Hinsichtlich der Resolution 1972 der Vereinten Nationen über den Ein-China-Grundsatz sagte er: Unsere Position ist klar; wir haben stets die territoriale Integrität und die Achtung des Ein-China-Grundsatzes sowohl in der Korrespondenz mit den Vereinten Nationen als auch in mündlichen Stellungnahmen betont. Wir werden diese Politik definitiv fortsetzen.