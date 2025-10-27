Trumps Behauptung: Ich werde die Differenzen zwischen den Taliban und Pakistan schnell beenden

Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) – Abna berichtet, erklärte der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, während die Friedensgespräche zwischen den Delegationen der Taliban und Pakistans in Istanbul in ihren zweiten Tag gingen, dass er die Krise zwischen Afghanistan und Pakistan schnell lösen werde.

Trumps Äußerungen am Rande des ASEAN-Gipfels

Donald Trump, der US-Präsident, sagte am Sonntag am Rande des ASEAN-Gipfels (Verband Südostasiatischer Nationen), der in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, stattfand, in Bezug auf die Spannungen zwischen den Taliban und Pakistan: „Ich habe gehört, dass Pakistan und Afghanistan begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Aber ich werde dieses Problem sehr schnell lösen.“

Er machte diese Aussage während der Unterzeichnungszeremonie eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha und fügte hinzu: „Die Führer Pakistans sind großartige Menschen.“

Ergebnislose Gespräche in Istanbul

Pakistanische Medien berichteten, dass der zweite Tag der Gespräche zwischen den Delegationen der Taliban und Pakistans in Istanbul ohne ein konkretes Ergebnis endete. Die einzige erzielte Einigung in dieser Gesprächsrunde war die Fortsetzung der Verhandlungen in den kommenden Tagen.

Diese Gespräche gelten als Fortsetzung des vorherigen Treffens in Doha, bei dem sich die Parteien nach mehr als einer Woche von Grenzkonflikten auf einen sofortigen Waffenstillstand geeinigt hatten.

Zunehmende Spannungen an der afghanisch-pakistanischen Grenze

Die Spannungen zwischen den Taliban und Pakistan erreichten ihren Höhepunkt am 12. Oktober. An diesem Tag führten pakistanische Truppen Angriffe gegen die Grenzposten der Taliban durch. Nach diesen Angriffen beschuldigten sich beide Seiten gegenseitig, den Konflikt begonnen zu haben, und es wurde bekannt gegeben, dass Dutzende Menschen auf beiden Seiten im Verlauf der einwöchigen, sporadischen Gefechte getötet wurden.