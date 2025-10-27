Laut der Nachrichtenagentur Abna wiederholte Scott Bassett, der US-Finanzminister, am heutigen Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS erneut seine russlandfeindlichen Positionen.

Der US-Finanzminister behauptete in diesem Zusammenhang: „Die Sanktionen gegen Russland sind eine Kampagne des maximalen Drucks, die erfolgreich sein wird, und wir können die Öleinnahmen Moskaus erheblich reduzieren. ...Wenn Sie sich jede einzelne Äußerung aus Moskau ansehen, scheinen sie das [Thema] zu nutzen [und sagen], wir hätten die Wirtschaft gegen dieses [Virus] immun gemacht. Nun, sie haben die Wirtschaft nicht immun gemacht. Ihre Öleinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gesunken.“

Scott Bassett behauptete: „Ich vermute, dass dies die Einnahmen Moskaus um weitere 20 oder 30 Prozent senken könnte!“