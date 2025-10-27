Venezuelas Reaktion auf das Manöver von „Trinidad und Tobago“ in der Karibik

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Mayadeen, verurteilte das Außenministerium Venezuelas das Manöver von „Trinidad und Tobago“, das in Abstimmung mit dem US-Südkommando in der Karibik durchgeführt wurde.

Das venezolanische Außenministerium bezeichnete diese Aktion als feindselige Provokation gegen das Land und als ernsthafte Bedrohung für den Frieden in der Karibik.

Das Ministerium fügte hinzu: „Die Regierung von Trinidad und Tobago hat die Souveränität des Landes aufgegeben, um als militärische Kolonie im Dienste der US-Interessen zu agieren.“

Das venezolanische Außenministerium erklärte weiter, dass das Manöver von Trinidad und Tobago keine Verteidigungsübung sei, sondern eine militärische Aggression mit dem Ziel, die Karibik in einen Raum der Gewalt zu verwandeln.

Das Ministerium betonte, dass Venezuela die Drohungen keiner Regierung akzeptieren werde, die den Vereinigten Staaten untersteht.