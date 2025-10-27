IAEO-Generaldirektor: Irans wissenschaftliches Wissen ist nicht zerstört; wenn es will, kann es seine nukleare Kapazität wieder aufbauen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) - Abna - beantwortete Rafael Grossi, der Generaldirektor der IAEO, am Donnerstag an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) in einer Rede zum Thema Nukleardiplomatie, globale Herausforderungen und die Rolle der IAEO, Fragen der Anwesenden.

Unter Verweis auf das wachsende weltweite Interesse an Kernenergie sagte er: „Mit Ausnahme Deutschlands nutzen die anderen Länder diese Energie entweder weiterhin oder überdenken ihre Politik.“ Er hob auch die Rolle der Nukleartechnologie bei der Krebsbehandlung, der Wasserwirtschaft und der Verringerung der Umweltverschmutzung hervor, insbesondere in Entwicklungsländern.

Wiederherstellung des Vertrauens mit Iran; ohne Inspektionen nicht möglich

Grossi bezeichnete die im vergangenen Juni gegen die iranischen Nuklearanlagen verübten Angriffe als „nahezu unglaublich“ und sagte: „Das JCPOA-Abkommen wurde schrittweise beiseite gelegt, und jetzt versuchen wir, das Vertrauen mit Iran wiederherzustellen. Ohne ein strenges Inspektionsregime ist eine Rückkehr zum Vertrauen nicht möglich.“

Er fügte hinzu: „Wenn die Inspektionen nicht durchgeführt werden, besteht die Gefahr, dass das Problem halb offen bleibt, was zu einer erneuten Anwendung von Gewalt führen könnte.“

IAEO und Israel; Politik der nuklearen Ambiguität

Auf eine Frage zur Nichtmitgliedschaft Israels im Atomwaffensperrvertrag (NVV) und dem Fehlen von Inspektionen seiner Anlagen antwortete Grossi: „Die IAEO hat keine Befugnis, dorthin zu gehen. Israel verfolgt eine Politik der nuklearen Ambiguität, und wir inspizieren nur seine nicht-strategischen Anlagen.“

Bezug nehmend auf Länder, die nicht Mitglied des NVV sind, darunter Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel, sagte er: „Diese Situation mag ungerecht erscheinen, aber wir leben in einer Welt, die nicht gerecht ist.“

Iran hat keine Atomwaffen

Als Antwort auf Kritik an der Rolle der IAEO-Berichte bei den jüngsten Angriffen auf Iran sagte der Generaldirektor der IAEO: „Im jüngsten Bericht habe ich ausdrücklich erklärt, dass Iran keine Atomwaffen besitzt und auch kein Programm zu deren Herstellung hat. Es gibt jedoch Fragen zur Transparenz des iranischen Programms.“

Er fügte hinzu: „Wir arbeiten daran, die Elemente für ein neues Abkommen zusammenzufügen. Iran hat seine wissenschaftlichen Kapazitäten bewahrt, und wenn es will, kann es sie wieder aufbauen.“

Grossi betonte abschließend, dass die einzige dauerhafte Lösung für das iranische Nukleardossier eine diplomatische Lösung sei, und die IAEO sei bestrebt, durch leise und verdeckte Diplomatie eine Eskalation der Spannungen in der Region zu verhindern.