Irans UN-Botschafter: Das zionistische Regime ist eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit

Laut ParsToday betonte Amir Saeid Iravani, Botschafter und Ständiger Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, dass das zionistische Regime durch seine rücksichtslosen militärischen Aktionen und weitreichenden Verbrechen zu einer Quelle von Instabilität in der Region und in der Welt geworden sei.

Iravani erklärte: „Die beispiellosen Angriffe auf Gaza in den vergangenen zwei Jahren haben einen genozidalen Charakter und führten zum Martyrium von über 68.000 Palästinensern, darunter mehr als 20.000 Kinder. Die vollständige Zerstörung lebenswichtiger Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Schulen und Wasserversorgungssysteme hat den Gazastreifen in ein verwüstetes Land verwandelt. “

Der iranische UN-Botschafter erinnerte zudem daran, dass auch Iran selbst Ziel direkter Angriffe des zionistischen Regimes gewesen sei – darunter die großangelegten Angriffe im Juni 2025 auf Wohngebiete und friedliche, unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) stehende Nuklearanlagen Irans, bei denen 1.100 Zivilisten getötet und über 5.700 Menschen verletzt wurden.

Iravani forderte ein sofortiges Ende des Völkermords in Gaza, den vollständigen Rückzug der Besatzungstruppen, eine dauerhafte Waffenruhe sowie den ungehinderten Zugang humanitärer Hilfe in das belagerte Gebiet.

Er betonte: „Die Verwirklichung von Gerechtigkeit erfordert die strafrechtliche Verfolgung der Planer und Täter von Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Kultur der Straflosigkeit, von der das zionistische Regime bislang profitiert hat, muss beendet werden. “

In Bezug auf die Äußerungen der US-Vertreterin im Sicherheitsrat wies Iravani deren Anschuldigungen entschieden zurück und bekräftigte, dass die Politik der Islamischen Republik Iran auf der Charta der Vereinten Nationen beruhe.

Er machte deutlich, dass die illegale militärische Präsenz der USA in der Region sowie die bedingungslose Unterstützung Washingtons für das zionistische Regime die Hauptursachen für Instabilität seien.

„Die Vereinigten Staaten“, so Iravani, „verhindern durch ihr Verhalten die Umsetzung der Resolutionen des Sicherheitsrats und sind somit Mitschuldige an den Verbrechen des israelischen Regimes. “

Zum Abschluss seiner Rede im Sicherheitsrat zeichnete Iravani ein eindringliches Bild der humanitären Katastrophe in Gaza und der Rolle des zionistischen Regimes als Gefahr für den Weltfrieden. Er forderte die internationale Gemeinschaft zu einem sofortigen und entschlossenen Handeln auf, um dieser tragischen Situation ein Ende zu setzen.